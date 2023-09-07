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Испания

Сегодня, 07:58

Тебас прокомментировал несостоявшееся возвращение Месси в «Барселону»

Виктория Кравченко
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что думает о несостоявшемся возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

Этим летом каталонский клуб пытался вернуть аргентинца, однако 36-летний игрок отправился в «Интер Майами».

«Месси не завершил карьеру в «Барселоне», потому что стороны не пришли к соглашению. Я хотел, чтобы он закончил с футболом здесь, в Испании, и так было бы лучше для всех — для него, для меня, для «Барселоны», — приводит Barca Universal заявление Тебаса.

35-летний аргентинец присоединился к «Интер Майами» 15 июля. С тех пор он сыграл в 11 матчах, забил 11 голов и сделал 5 голевые передачи.

Лионель Месси
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