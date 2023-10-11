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Испания

Сегодня, 14:16

Кепа заявил, что хотел бы остаться в «Реале» на постоянной основе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Кепа Аррисабалага.
Фото Reuters
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Вратарь Кепа Аррисабалага, выступающий за «Реал» на правах аренды из «Челси», заявил, что хотел бы остаться в мадридском клубе на постоянной основе.

«Конечно, я бы хотел остаться в «Реале». А кто не хотел бы? Я очень счастлив здесь», — сказал голкипер в интервью El Chiringuito.

«Реал» арендовал Аррисабалагу у «Челси» до конца сезона-2023/24 в августе 2023 года. Вратарь принял участие в 9 матчах «Королевского клуба» во всех турнирах и пропустил 7 голов, отыграв 5 встреч на ноль.

Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

Кепа Аррисабалага
Футбол
ФК Реал
ФК Челси
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