Кессье недоволен отношением к нему «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье чувствует предательство со стороны каталонского клуба, сообщает журналист Серхи Капдевилы.

По данным источника, футболист, с детства мечтавший играть за сине-гранатовых, уверен, что заслужил больше шансов после того, как качественно провел вторую половину сезона.

Сообщалось, что полузащитник продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Кессье заключит с «Аль-Ахли» контракт до 2026 года.

Полузащитник стал игроком «Барселоны» летом 2022 года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года. В сезоне-2022/23 он сыграл 43 матча за каталонцев, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.