Сегодня, 19:06
Королевская федерация футбола Испании опубликовала переговоры судьи с ВАР по итогам матча 31-го тура ла лиги с «Реалом» (2:3).
На 28-й минуте матча вратарь «Реала» Андрей Лунин выбил мяч с линии после касания вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. ВАР с нескольких камер оценил эпизод и поддержал решение арбитра Сесара Сото Градо о том, что взятия ворот не было.
«Нет доказательства, что мяч полностью пересек линию ворот», — говорится в сообщении FFEF.
Ранее в понедельник президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что потребует переиграть встречу, если подтвердится судейская ошибка в моменте возможного гола Ламина Ямаля.
Видеоарбитром на матче работал Хосе Мария Санчес Мартинес.
«Реал» набрал 81 очко и лидирует в таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 70 очками идет второй.