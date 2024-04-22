Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:06

Королевская федерация футбола Испании опубликовала переговоры судьи с ВАР на матче «Реал» — «Барселона»

Виктория Кравченко
Скрины спорного эпизода в матче «Реал» — «Барселона».
Фото Скриншот.
Скрины спорного эпизода в матче «Реал» — «Барселона».
Фото Скриншот.
Скрины спорного эпизода в матче «Реал» — «Барселона».
Фото Скриншот.
Скрины спорного эпизода в матче «Реал» — «Барселона».
Фото Скриншот.
1/4
Telegram Дзен

Королевская федерация футбола Испании опубликовала переговоры судьи с ВАР по итогам матча 31-го тура ла лиги с «Реалом» (2:3).

На 28-й минуте матча вратарь «Реала» Андрей Лунин выбил мяч с линии после касания вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. ВАР с нескольких камер оценил эпизод и поддержал решение арбитра Сесара Сото Градо о том, что взятия ворот не было.

Момент у&nbsp;ворот &laquo;Реала&raquo;. Пенальти в ворота «Барсы» в класико с «Реалом» назначен ошибочно, ее гол не засчитан правильно
Скрины спорного эпизода в матче «Реал» — «Барселона».
Фото Скриншот.
Скрины спорного эпизода в матче «Реал» — «Барселона».
Фото Скриншот.
Скрины спорного эпизода в матче «Реал» — «Барселона».
Фото Скриншот.

«Нет доказательства, что мяч полностью пересек линию ворот», — говорится в сообщении FFEF.

Ранее в понедельник президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что потребует переиграть встречу, если подтвердится судейская ошибка в моменте возможного гола Ламина Ямаля.

Видеоарбитром на матче работал Хосе Мария Санчес Мартинес.

«Реал» набрал 81 очко и лидирует в таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 70 очками идет второй.

Источник: https://rfef.es/es/noticias/vivimos-el-real-madrid-fc-barcelona-traves-de-los-audios-del-equipo-arbitral
ФК Барселона
ФК Реал
5
Обсудить
Читайте также
Рыбакина стала победительницей турнира в Штутгарте
ВАДА обвинили в двойных стандартах в делах Валиевой и китайских пловцов
Источник заявил о самоубийстве 21-летней волейболистки Михайлиной
«Спартак» лишится звезд, «Локо» — Дзюбы, а ЦСКА — легенды. Топ-10 игроков РПЛ с истекающими контрактами, которые летом станут безработными
Кремль предупредил об ответе РФ в случае размещения в Польше ядерного оружия США
СМИ сообщили об исчезновении предполагаемого координатора подрыва СП
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Президент «Барселоны»: «Если мяч «Реалу» был забит по правилам, то мы попросим переиграть матч»