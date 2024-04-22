Королевская федерация футбола Испании опубликовала переговоры судьи с ВАР на матче «Реал» — «Барселона»

Королевская федерация футбола Испании опубликовала переговоры судьи с ВАР по итогам матча 31-го тура ла лиги с «Реалом» (2:3).

На 28-й минуте матча вратарь «Реала» Андрей Лунин выбил мяч с линии после касания вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. ВАР с нескольких камер оценил эпизод и поддержал решение арбитра Сесара Сото Градо о том, что взятия ворот не было.

Скрины спорного эпизода в матче «Реал» — «Барселона». Фото Скриншот.

Скрины спорного эпизода в матче «Реал» — «Барселона». Фото Скриншот.

Скрины спорного эпизода в матче «Реал» — «Барселона». Фото Скриншот.

«Нет доказательства, что мяч полностью пересек линию ворот», — говорится в сообщении FFEF.

Ранее в понедельник президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что потребует переиграть встречу, если подтвердится судейская ошибка в моменте возможного гола Ламина Ямаля.

Видеоарбитром на матче работал Хосе Мария Санчес Мартинес.