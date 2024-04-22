Президент «Барселоны»: «Если мяч «Реалу» был забит по правилам, то мы попросим переиграть матч»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что потребует переиграть матч 31-го тура ла лиги с «Реалом» (2:3), если подтвердится судейская ошибка в моменте возможного гола Ламина Ямаля.

«Мы попросили Королевскую испанскую федерацию футбола (RFEF) предоставить нам все изображения и аудиозаписи отмененного гола Ламина Если мяч был забит по правилам, мы не исключаем, что попросим переиграть матч», — приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.

На 28-й минуте матча вратарь «Реала» Андрей Лунин выбил мяч с линии после касания вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. ВАР с нескольких камер оценил эпизод и поддержал решение арбитра Сесара Сото Градо о том, что взятия ворот не было.

«Реал» набрал 81 очко и лидирует в таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 70 очками идет второй.