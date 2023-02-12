Кроос рассказал, что думает о своем будущем в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, что думает о своем будущем в команде.

«Я пока думаю над тем, продолжу ли выступления в следующем сезоне. Решение не займет много времени — скоро все станет известно. Мы с клубом ведем постоянный диалог», — цитируют испанские СМИ Крооса.

За мадридский клуб Кроос выступает с 2014 года. Вместе с «Реалом» он выиграл 19 трофеев.

В этом сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 17 матчей, записав на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи.