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Испания

Сегодня, 10:38

Кроос — о возможном завершении карьеры: «Скоро все станет известно»

Кроос рассказал, что думает о своем будущем в «Реале»
Виктория Кравченко
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, что думает о своем будущем в команде.

«Я пока думаю над тем, продолжу ли выступления в следующем сезоне. Решение не займет много времени — скоро все станет известно. Мы с клубом ведем постоянный диалог», — цитируют испанские СМИ Крооса.

За мадридский клуб Кроос выступает с 2014 года. Вместе с «Реалом» он выиграл 19 трофеев.

В этом сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 17 матчей, записав на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи.

Тони Кроос
ФК Реал
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