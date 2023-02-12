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Испания

Сегодня, 08:59

«Реал» отклонил предложение «ПСЖ» о покупке Винисиуса Жуниора

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал» отклонил предложение «ПСЖ» о покупке нападающего Винисиуса Жуниора, сообщает испанского издания El Nacional.

По данным источника, парижане предложили за бразильского футболиста более 135 миллионов евро, но президент мадридского клуба Флорентино Перес сразу сказал «нет».

Жуниор выступает за «Реал» с 2018 года. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел за команду 33 матча во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 7 результативных передач.

Винисиус Жуниор. В Испании начали «охоту» за молодой звездой «Реала». Чем всех так бесит Винисиус Жуниор

Источник: El Nacional
Винисиус Жуниор
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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