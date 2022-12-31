Куртуа оценил игру Бензема в матче «Реала» с «Вальядолидом»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что думает об игре одноклубника Карима Бензема в матче 15-го тура ла лиги против «Вальядолида» (2:0). Футболист оформил дубль в этой встрече.

«Реал» заработал важные три очка, очень хорошо, что не пропустили. Обе команды показали отличный футбол. Бензема спас игру, он привнес в нее ритм. Он закрепил свою уверенность двумя голами. Хотя в прошлом сезоне Карим забил бы на один-два мяча больше», — цитирует бельгийца RMC Sport.

Благодаря этой победе «Реал» поднялся на 1-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков. В следующем матче мадридцы сыграют с «Касереньо» в Кубке Короля. Игра пройдет 3 января.