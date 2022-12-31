Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:38

Куртуа оценил игру Бензема в матче «Реала» с «Вальядолидом»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что думает об игре одноклубника Карима Бензема в матче 15-го тура ла лиги против «Вальядолида» (2:0). Футболист оформил дубль в этой встрече.

«Реал» заработал важные три очка, очень хорошо, что не пропустили. Обе команды показали отличный футбол. Бензема спас игру, он привнес в нее ритм. Он закрепил свою уверенность двумя голами. Хотя в прошлом сезоне Карим забил бы на один-два мяча больше», — цитирует бельгийца RMC Sport.

Благодаря этой победе «Реал» поднялся на 1-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков. В следующем матче мадридцы сыграют с «Касереньо» в Кубке Короля. Игра пройдет 3 января.

Карим Бензема
Тибо Куртуа
ФК Вальядолид
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пеле, Ярцев, Бахарев, Яшина, Райола, Михайлович... Кого из людей из мира футбола не стало в 2022 году
Валиева покорила соцсети показательным номером в образе Уэнсдэй. Американцы в восторге
Читателей Die Welt возмутило новогоднее обращение Шольца
В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ
Землетрясение произошло в акватории Черного моря на Кубани
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нападающий «Реала» Винисиус вновь подвергся расизму в матче чемпионата Испании