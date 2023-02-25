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Испания

Сегодня, 11:54

Куртуа прокомментировал то, как Винисиус справляется с расистскими оскорблениями

Виктория Кравченко
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Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением по поводу расистских оскорблений в адрес бразильского форварда команды Винисиуса Жуниора.

«После всех оскорблений Жуниор смог сосредоточиться. Это сделало его сильнее. Раньше он из-за этого отвлекался от игры, но теперь он достиг уровня, когда все свои мысли концентрирует на матчах. Именно такой Винисиус способен приносить победы «Реалу», — цитирует Куртуа ESPN.

В нынешнем сезоне ла лиги 22-летний форвард принял участие в 21 матче, забив 7 голов и сделав 4 ассиста.

Винисиус Жуниор
Тибо Куртуа
ФК Реал
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