Куртуа заявил Анчелотти, что может сыграть против «Манчестер Сити»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа может в ближайшее время вернуться в состав команды после травмы, сообщает Defensa Central.

По информации источника, Куртуа заявил главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти, что готов сыграть против «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 9 апреля в Мадриде. Ответный — 16 апреля в Манчестере.

31-летний голкипер получил повреждение в августе прошлого года. Ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.