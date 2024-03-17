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Испания

17 марта, 08:43

Куртуа заявил Анчелотти, что может сыграть против «Манчестер Сити»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа может в ближайшее время вернуться в состав команды после травмы, сообщает Defensa Central.

По информации источника, Куртуа заявил главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти, что готов сыграть против «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 9 апреля в Мадриде. Ответный — 16 апреля в Манчестере.

31-летний голкипер получил повреждение в августе прошлого года. Ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Карло Анчелотти
Тибо Куртуа
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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