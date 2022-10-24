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Сегодня, 15:22

Лапорта хотел назначить Пирло тренером «Барселоны» после увольнения Кумана

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хотел назначить Андреа Пирло после увольнения Роналду Кумана. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, Лапорта был уверен в Пирло, однако после разговора с четырьмя капитанами и тремя игроками, обладающих влиянием в команде передумал. Футболисты считали, что Пирло изменит их стиль игры, а также считали его неопытным тренером, который не знает лигу и испанский язык. Отмечается, что игроки склонялись к выбору Хави, который в итоге возглавил каталонский клуб.

43-летний итальянский специалист сейчас возглавляет турецкий «Фатих Карагюмрюк», который занимает 12-е место в таблице.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/dias-laporta-quiso-fichar-pirlo-77630412
Андреа Пирло
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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