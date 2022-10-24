Лапорта хотел назначить Пирло тренером «Барселоны» после увольнения Кумана

Сегодня, 15:22
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хотел назначить Андреа Пирло после увольнения Роналду Кумана. Об этом сообщает Diario Sport.
По информации источника, Лапорта был уверен в Пирло, однако после разговора с четырьмя капитанами и тремя игроками, обладающих влиянием в команде передумал. Футболисты считали, что Пирло изменит их стиль игры, а также считали его неопытным тренером, который не знает лигу и испанский язык. Отмечается, что игроки склонялись к выбору Хави, который в итоге возглавил каталонский клуб.
43-летний итальянский специалист сейчас возглавляет турецкий «Фатих Карагюмрюк», который занимает 12-е место в таблице.