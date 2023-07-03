Лапорта назвал имена футболистов «Барселоны», по которым есть предложения этим летом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта перечислил игроков клуба, по которым есть предложения в летнее трансферное окно.

«Есть предложения по Андреасу Кристенсену, Педри, Гави, Рональду Араухо, Марку-Андре тер Штегену, Ансу Фати, Рафинье и Алехандро Бальде. Но мы не тот клуб, который продает», — цитирует руководителя Mundo Deportivo.

Этим летом каталонцы попрощались с Антуаном Гризманном, Тринкау, Самуэлем Умтити, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.

Также Лапорта заявил, что «Барселона» до сих пор платит зарплату Лионелю Месси и будет делать это до 2025 года.