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Испания

Сегодня, 12:58

Лапорта назвал имена футболистов «Барселоны», по которым есть предложения этим летом

Руслан Минаев
Жоан Лапорта (в центре).
Фото Reuters
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта перечислил игроков клуба, по которым есть предложения в летнее трансферное окно.

«Есть предложения по Андреасу Кристенсену, Педри, Гави, Рональду Араухо, Марку-Андре тер Штегену, Ансу Фати, Рафинье и Алехандро Бальде. Но мы не тот клуб, который продает», — цитирует руководителя Mundo Deportivo.

Этим летом каталонцы попрощались с Антуаном Гризманном, Тринкау, Самуэлем Умтити, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.

Также Лапорта заявил, что «Барселона» до сих пор платит зарплату Лионелю Месси и будет делать это до 2025 года.

ФК Барселона
Жоан Лапорта
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