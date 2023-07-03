«Барселона» продолжает выплачивать зарплату Лионелю Месси

Каталонская «Барселона» продолжает выплачивать заплпату своему бывшему нападающему Лионелю Месси. Об этом сообщил президент сине-гранатовых Жоан Лапорта.

«Мы сделаем для Месси величайшее прощание с командой. Я был бы счастлив, если бы это получилось сделать на открытии нового «Камп Ноу». На данный момент мы должны платить ему зарплату до 2025 года, тогда он нас очень выручил и отложил ее», — приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.

Месси был вынужден покинуть «Барселону» в августе 2021 года из-за осложнений, связанных с его контрактом.

Аргентинец перебрался в «ПСЖ», где провел два года. Этим летом он перешел в «Интер Майами».