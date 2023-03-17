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Испания

Сегодня, 19:21

Лапорта: «Скоро я расскажу вам, кто и как хочет нас дестабилизировать»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу проблем в каталонском клубе.

«Скоро я расскажу вам, кто и как хочет нас дестабилизировать, нужно немного подождать. Я отвечу за свои слова со всей документацией. Нам хотят дестабилизировать команду в спортивном плане в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной — контролировать «Барсу». Мы будем не только защищаться, но и нападать», — приводит слова Лапорты Marca.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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