Трансляция игры ла лиги «Лас-Пальмас» — «Барселона» на «Окко Спорт» начнется в 23.30 мск

4 января «Лас-Пальмас» на своем поле стадиона «Гран-Канария» примет «Барселону» в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра начнется в 23.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Лас-Пальмас» — «Барселона» пройдет в прямом эфире в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало — в 23.30 мск. Встречу прокомментирует Николай Саприн.

Следить за ключевыми событиями игры чемпионата Испании можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Лас-Пальмас» с 25 очками занимает десятое место в турнирной таблице ла лиги после 18 туров. «Барселона» тренера Хави находится на третьей строчке с 38 баллами.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».