Marca: ФИФА и УЕФА рассмотрят санкции против испанской Федерации в мае

ФИФА и УЕФА планируют в мае рассмотреть вопрос возможных санкций против Королевской федерации футбола Испании (RFEF), сообщает Marca.

Ожидается, что это произойдет на конгрессе ФИФА, который пройдет в Бангкоке с 13 по 17 мая.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА могут отстранить испанские команды от участия в международных турнирах. Это связано с вмешательством испанского правительства в дела Королевской испанской футбольной федерации.

По этой причине сборная Испании может не сыграть на Евро-2024, а испанский клубы — пропустить розыгрыш еврокубков в следующем сезоне.