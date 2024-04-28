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Испания

Сегодня, 10:44

Нико Уильямса оскорбляли на расистской почве в матче с «Атлетико»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нико Уильямс.
Фото Global Look Press
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Форвард «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс подвергся расистским оскорблениям с трибун в матче против «Атлетико» (1:3) в 33-м туре испанской ла лиги.

21-летний испанец забил единственный гол баскского клуба в этом матче.

«Это ненормально, когда тебя подвергают оскорблениям из-за цвета твоей кожи. Я знаю, что глупые люди есть повсюду, но это должно измениться.

Игроки «Атлетико» меня поддержали, они понимают, что недопустимо слышать обезьяньи уханья на матчах», — приводит слова Уильямса журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Уильямс провел за «Атлетик» 32 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал 14 результативных передач.

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
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