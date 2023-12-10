Матч «Гранада» — «Атлетик» в ла лиге остановили из-за смерти болельщика на стадионе

Встреча «Гранада» — «Атлетик» в 16-м туре испанской ла лиги приостановлена из-за смерти болельщика на стадионе, сообщает пресс-служба клуба из Бильбао.

Матч проходил на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде.

«Ла лига и оба клуба согласились приостановить матч из-за смерти болельщика в Лос-Карменесе. «Атлетик» глубоко сожалеет об этом событии и выражает поддержку семье погибшего», — сказано в заявлении пресс-службы клуба в соцсети X.

Ранее встреча была прервана на 19-й минуте при счете 1:0 в пользу гостей. Вратарь «Атлетика» Унаи Симон подал знак главному арбитру Мигелю Ортису, чтобы тот остановил игру из-за ситуации на одной из трибун. Сообщалось, что у одного из фанатов на стадионе случился сердечный приступ.