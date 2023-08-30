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Испания

Сегодня, 23:01

Мостовой оценил решение «Сельты» выпустить пиво с его изображением на этикетке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой оценил решение клуба выпустить пиво с его изображением на этикетке.

«Отлично. Так и должно быть. Тех людей, которые много лет отдали футболу и делали клуб популярнее, необходимо увековечить в памяти. В том числе и на пиве, ведь это будут коллекционировать. Можно сказать, что эта бутылка с моим изображением — отличный сувенир для всех болельщиков «Сельты» и просто любителей футбола. Мне тоже обещали прислать, поставлю его у себя. Вообще, это не первый мой опыт участия в рекламе пива. В 1990-е годы я первый из футболистов снялся в рекламе какого-то батайского пива. Было смешно. А сам я к пиву отношусь спокойно. Могу выпить после просмотра футбола или хоккея. Когда был футболистом, не любил его совсем», — приводит слова Мостового RT.

Мостовой играл за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Всего он провел 277 матчей в составе испанской команды, в которых отметился 70 голами и 22 результативными передачами.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1196169-mostovoi-pivo-selta
Александр Мостовой
Футбол
ФК Сельта
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 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
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1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 - : -
1.09 23:00
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