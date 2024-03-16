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Испания

16 марта, 19:41

Мостовой — о дебютном голе Захаряна: «Теперь ему будет проще»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на дебютный гол Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

20-летний россиянин отличился в матче против «Кадиса» (2:0) в матче 29-го тура испанской ла лиги.

«Конечно, Захаряну было важно забить, ощутить эти эмоции. Теперь давление на самого себя немножко спадет, психологически будет проще. Но я в целом не понимаю, почему у нас от Арсена ждут каких-то свершений в первом сезоне. Он перешел из РПЛ в топ-лигу Европы, заслужил доверие, стабильно получает игровое время. Он точно не провалился, чтобы его судить. Арсен — молодой парень, нужно дать ему время на развитие», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Полузащитник выступает за «Реал Сосьедад» с лета прошлого года. С того момента он провел за команду 31 матч, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Источник: «РБ Спорт»
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