Мостовой — о Захаряне: «У него есть все для того, чтобы стать хорошим футболистом»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о хавбеке «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Он — молодец, что уехал в европейский чемпионат, который является конкурентоспособным. «Реал Сосьедад» — хорошая и сильная команда. Я ранее говорил, что ему будут доверять. Последние матчи, до получения повреждения, он играл, выходил в основе и выступал в Лиге чемпионов. У него есть все для того, чтобы стать хорошим футболистом. Но он все еще молод, ему всего 20 лет», — приводит слова Мостового Betonmobile.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В этом сезоне 20-летний россиянин провел за испанскую команду 18 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.