Начо рассказал, кого бы купил в «Реал»

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Защитник «Реала» Начо Фернандес рассказал, кого бы купил в команду, если бы принимал такие решения.
«Я бы подписал Мбаппе. Но прямо сейчас нам бы подошел Кейн, а Мбаппе можно пригласить в следующем году», — цитирует Начо El Chiringuito.
Ранее из мадридского клуба ушел Карим Бензема, который подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Иттихад».
Сообщалось, что главной трансферной целью «Реала» на это лето является форвард «Тоттенхэма» Гари Кейн. Также в клубе думают над покупкой нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
В этом сезоне ла лиги «Реал» занял второе место.