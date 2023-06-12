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Испания

Сегодня, 21:57

Начо рассказал, кого бы купил в «Реал»

Виктория Кравченко
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Защитник «Реала» Начо Фернандес рассказал, кого бы купил в команду, если бы принимал такие решения.

«Я бы подписал Мбаппе. Но прямо сейчас нам бы подошел Кейн, а Мбаппе можно пригласить в следующем году», — цитирует Начо El Chiringuito.

Ранее из мадридского клуба ушел Карим Бензема, который подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Иттихад».

Сообщалось, что главной трансферной целью «Реала» на это лето является форвард «Тоттенхэма» Гари Кейн. Также в клубе думают над покупкой нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

В этом сезоне ла лиги «Реал» занял второе место.

Гарри Кейн
Килиан Мбаппе
Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
ФК Реал
ФК Тоттенхэм Хотспур
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