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Испания

Сегодня, 18:30

Хавбек «Реала» Модрич отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии

Виктория Кравченко
Лука Модрич.
Фото Reuters
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Полузащитник Лука Модрич не планирует покидать «Реал», несмотря на крупное предложение из Саудовской Аравии, сообщает Marca.

По данным источника, футболист уверен в своем желании продолжать играть в составе мадридцев. Одна из причин — увидеть «Нуэво Бернабеу», обновленную версию стадиона клуба, которая сейчас находится в разработке.

Ранее СМИ информировали, что полузащитник подписал новое соглашение с «Реалом» до 1 июля 2024 года.

В текущем сезоне Модрич провел 51 матч во всех турнирах, отличившись 6 голами и 6 результативными передачами.

Лука Модрич
ФК Реал
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