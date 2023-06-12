Хавбек «Реала» Модрич отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник Лука Модрич не планирует покидать «Реал», несмотря на крупное предложение из Саудовской Аравии, сообщает Marca.

По данным источника, футболист уверен в своем желании продолжать играть в составе мадридцев. Одна из причин — увидеть «Нуэво Бернабеу», обновленную версию стадиона клуба, которая сейчас находится в разработке.

Ранее СМИ информировали, что полузащитник подписал новое соглашение с «Реалом» до 1 июля 2024 года.

В текущем сезоне Модрич провел 51 матч во всех турнирах, отличившись 6 голами и 6 результативными передачами.