Хавбек «Реала» Модрич отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии

Сегодня, 18:30
Полузащитник Лука Модрич не планирует покидать «Реал», несмотря на крупное предложение из Саудовской Аравии, сообщает Marca.
По данным источника, футболист уверен в своем желании продолжать играть в составе мадридцев. Одна из причин — увидеть «Нуэво Бернабеу», обновленную версию стадиона клуба, которая сейчас находится в разработке.
Ранее СМИ информировали, что полузащитник подписал новое соглашение с «Реалом» до 1 июля 2024 года.
В текущем сезоне Модрич провел 51 матч во всех турнирах, отличившись 6 голами и 6 результативными передачами.