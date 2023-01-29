Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс пропустит матч ла лиги впервые за 6 лет

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс пропустит первый матч своей команды за 6 лет, сообщает WhoScored.

Форвард не сможет помочь клубу из Бильбао в матче 19-го тура против «Сельты» из-за мышечного повреждения.

По информации портала, это будет первый матч, в котором он не сможет сыграть за «Атлетик» впервые за 7 сезонов.

Уильямс провел без пропусков 251 игру подряд, что является рекордом чемпионата Испании.

Последний раз форвард пропускал матч в ла лиге 17 апреля 2016 года. Тогда его команда переиграла «Малагу» (1:0).

28-летний ганец вступает за «Атлетик» с 2015 года.

Встреча его команды против «Сельты» состоится сегодня, 29 января, начало матча — 20.30 мск.