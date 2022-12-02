Нападающий «Атлетико» Феликс может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий сборной Португалии и «Атлетико» Жоау Феликс может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Times.

По информации издания, «красные дьяволы» лидируют в борьбе за португальского нападающего. «Юнайтед» был заинтересован в Феликсе еще летом и даже провел встречу с агентом Жорже Мендешем, но получил отказ. Агент игрока сообщил, что «Атлетико» не собирается продавать игрока ни под каким предлогом.

На данный момент ситуация изменилась, 23-летний игрок потерял место в стартовом составе мадридского клуба и находится в плохих отношениях с главным тренером «матрасников» Диего Симеоне. Испанские СМИ сообщали, что боссы «Атлетико» готовы выслушать предложения других клубов насчет покупки Жоау в январе.

В текущем сезоне Феликс сыграл за клуб из Мадрида 12 матчей в чемпионате Испании, забил три гола и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.