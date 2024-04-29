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Испания

Сегодня, 11:22

Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент

Руслан Минаев
Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски назвал игроков, которых считает лучшими в мире на данный момент.

«Трудно сказать, потому что впереди Евро и решающие матчи Лиги чемпионов. Но на данный момент Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем для меня самые выдающиеся игроки в мире», — цитирует форварда Marca.

25-летний Мбаппе в этом сезоне провел за «ПСЖ» 44 матча, забил 43 гола и сделал 10 результативных передач. На счету 20-летнего Беллингема — 36 матчей, 21 гол и 10 результативных передач в первом сезоне за «Реал».

Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Роберт Левандовски
Футбол
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