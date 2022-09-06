Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

6 сентября, 07:18

Дембеле о решении Мбаппе не переходить в «Реал»: Для «Барселоны» хорошо, что Килиан остался в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Дембеле оценил решение Мбаппе не переходить в «Реал»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле поделился мнением о решении форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе не переходить в «Реал». По его мнению, 23-летний француз поступил правильно, оставшись в парижском клубе.

«Мбаппе лучше в «ПСЖ», — приводит слова Дембеле Diario Sport. — Я думаю, ему очень нравится «ПСЖ». Это его маленький клуб. Для «Барселоны» хорошо, что Килиан остался в «ПСЖ». Я не знаю, перейдет ли он в будущем в ла лигу или останется в Париже».

В конце прошлого сезона Мбаппе отказался от перехода в мадридский клуб и продлил контракт с «ПСЖ» до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/mbappe-mejor-madrid-paris-dembele-barca-real-madrid-fc-barcelona-entrevista-14429594
Килиан Мбаппе
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
2
2
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Федун эмоционально отреагировал на разгром «Зенита»: «Порадовали дедушку, спасибо!»
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Кроос о финансовом превосходстве АПЛ: «Футболисты смотрят не только на зарплату»

16-летний футболист из Дагестана Джаватханов: «Хочу попасть в такой клуб, как «Барселона». Это моя мечта»