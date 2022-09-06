Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

6 сентября, 06:49

Кроос о финансовом превосходстве АПЛ: «Футболисты смотрят не только на зарплату»

Полузащитник «Реала» Кроос высказался о финансовом превосходстве АПЛ над другими лигами
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о финансовом превосходстве английской премьер-лиги (АПЛ) над другими лигами. 32-летний немец отметил, что английские клубы в прошедшем сезоне не выиграли ни одного еврокубка.

«Клубы АПЛ в этом сезоне не выиграли ни одного еврокубка, — приводит Marca слова Крооса из подкаста OMR. — За телевизионные трансляции в Англии получают значительно больше денег, но это не привело к тому, что английские клубы выиграли все. Слава Богу, футболисты смотрят не только на зарплату, но и на то, чтобы выиграть много титулов и расти дальше».

В прошедшем сезоне Кроос выиграл ла лигу и Лигу чемпионов в составе мадридского клуба.

Источник: https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2022/09/05/6315c6c222601df25b8b457d.html
Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
1
2
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Федун эмоционально отреагировал на разгром «Зенита»: «Порадовали дедушку, спасибо!»
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ла лига: «Реал» обыграл «Бетис, «Барселона» разгромила «Севилью» и другие матчи 4-го тура

Дембеле о решении Мбаппе не переходить в «Реал»: Для «Барселоны» хорошо, что Килиан остался в «ПСЖ»