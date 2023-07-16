Винисиус поддержал Бенжамена Менди: «Фейковые новости распространяются без проверки фактов»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор поддержал французского защитника Бенжамена Менди после громкого судебного процесса.

14 июля стало известно, что с 28-летнего француза сняли последние обвинения по делу об изнасилованиях.

«Я сожалею обо всем, через что ты прошел, Бенжамен. Ты потерял два года своей карьеры, но это самое малое во всей этой ситуации.

А как насчет психологической травмы? Наверняка твоя жизнь никогда не будет прежней. Культура разрушения репутации принесла еще одну жертву. До каких пор нас будут обвинять и осуждать, а мы не будем иметь права на элементарную защиту? Фейковые новости создаются и распространяются без проверки каких-либо фактов (что лично я ощутил во время отдыха), а дальше ситуация только ухудшается», — написал Винисиус в соцсети.

Контракт Менди с «Манчестер Сити» завершился летом этого года. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.