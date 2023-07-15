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Испания

15 июля, 23:41

Гюндоган: «Быть в «Барселоне» — это мечта, ставшая явью»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган прокомментировал переход в каталонский клуб в качестве свободного агента.

«Я очень рад наконец оказаться в «Барселоне». Хочу провести отличный сезон и с нетерпением жду первой игры. Быть в «Барселоне» — это мечта, ставшая явью. Помню, когда был маленьким, смотрел матчи «Барсы» Райкарда и Гвардиолы. Я фанат этой команды, всегда внимательно за ней следил и горжусь тем, что буду ее частью.

Ожидаю, что мы будем играть в хороший футбол. Думаю, у команды большой потенциал, тут есть очень молодые футболисты, и я верю, что мой опыт может помочь им выйти на новый уровень. Основа заложена, потенциал есть — остается только реализовать его в новом сезоне. Вот почему я приехал и намерен усердно и страстно работать», — приводит слова Гюндогана Mundo Deportivo.

32-летний футболист заключил соглашение до 2025 года с опцией продления еще на сезон. В контракте прописана сумма отступных 400 миллионов евро.

Гюндоган выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с «горожанами» он завоевал 15 трофеев. В минувшем сезоне футболист провел 51 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач.

Илкай Гюндоган
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