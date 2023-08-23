Новиков считает, что футболист Захарян должен прогрессировать в чемпионате Испании

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков считает, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян способен играть на европейском уровне, в чемпионате Испании по футболу он должен раскрыть свои лучшие качества и прогрессировать.

«Будем объективны, я не так много с ним проработал, чтобы говорить о том, что очень много вложил в Арсена Захаряна. Есть тренеры, которые работали с ним значительно больше, которые заслуживают большего внимания. То, что Арсен способен играть на европейском уровне, — 100%. Поэтому будем болеть за него, переживать, думаю, что все должно сложиться у него. Более того, он должен прогрессировать рядом с хорошими игроками, в хорошем чемпионате, должен расти, развиваться и стать еще сильнее. Я думаю, что испанский чемпионат Арсену ближе, чем английский или немецкий. В Испании он должен раскрыть свои хорошие качества еще больше. Он является умным игроком, который очень быстро принимает решения, хорошо работает с мячом, обладает хорошими ударом и видением поля. То есть все качества, которыми игрок должен обладать на его позиции, у него есть», — приводит слова Новикова ТАСС.

19 августа испанский «Реал Сосьедад» объявил о трансфере Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29. 20 августа футболист провел первую тренировку с командой.