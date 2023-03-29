Обамеянг готов снизить свою зарплату, чтобы вернуться в «Барселону»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг готов снизить свою зарплату, чтобы вернуться в «Барселону», сообщает Sport.es.

По данным источника, 33-летний игрок разочарован тем, что почти не играет в составе лондонского клуба и готов согласиться на снижение зарплаты, чтобы вернуться в каталонскую команду летом. Руководство «Барселоны» рассматривает вариант годичной аренды форварда.

Обамеянг выступал за «Барселону» с января по сентябрь 2022 года, после чего перешел в «Челси». В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за лондонцев.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро, его контракт с «Челси» действует до конца июня 2024 года.