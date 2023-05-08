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Испания

8 мая, 23:18

Обвиняемого в изнасиловании футболиста Дани Алвеса притесняют другие заключенные

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, который находится в тюрьме по делу об изнасиловании, притесняется другими заключенными, сообщает Marca.

По информации издания, Алвес находится в подавленном стоянии и старается не выходить на прогулку. Футболист выходит из камеры только если кто-то играет в футбол, все остальное время он проводит в модуле или комнате отдыха. Также сообщается, что бразилец резко потерял в весе.

20 января стало известно, что Дани Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. Ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.

21 января мексиканский «Пумас» объявил о расторжении контракта с защитником. Футболист играл за команду с июня 2022 года.

Дани Алвес
Футбол
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