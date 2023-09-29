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Испания

Сегодня, 00:26

«Атлетико» на выезде переиграл «Осасуну»

Евгений Козинов
Корреспондент
28 сентября. «Осасуна» — «Атлетико» — 0:2.
Фото Reuters
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«Атлетико» выиграл у «Осасуны» в матче 7-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Эль Садар в Памплоне.

На 20-й минуте встречи нападающий Антуан Гризманн открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. Во второй половине Родриго Рикельме удвоил преимущество гостей.

На 78-й минуте встречи тренер хозяева Хагоба Аррасате получил красную карточку за неспортивное поведение. В концовке встречи арбитр показал еще две красные карточки — на этот раз с поля были удалены нападающие Чими Авилья и Альваро Мората за стычку.

Мадридская команда набрала 13 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице. «Осасуна» опустилась на 14-ю строчку (7 очков).

Испания. Ла Лига. 7-й тур
28 сент, 22:30. El Sadar (Памплона)
Осасуна
0:2
Атлетико

Футбол
ФК Атлетико
ФК Осасуна
0
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