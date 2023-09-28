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Сегодня, 21:57

«Бетис» сыграл вничью с «Гранадой» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бетис» на выезде сыграл вничью с «Гранадой» в 7-м туре испанской ла лиги — 1:1.

На 51-й минуте гостей вывел вперед Ассане Диао. «Гранада» отыгралась благодаря голу Лукаса Бойе на 67-й минуте.

«Бетис» с 9 очками занимает десятое место в ла лиге. «Гранада» с 4 баллами идет предпоследней в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
28 сент, 20:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
1:1
Бетис

В параллельном матче «Сельта» на своем поле в меньшинстве сыграла вничью с «Алавесом» — 1:1. На автогол Рафы Марина на 35-й минуте гости ответили точным ударом Самуэля Омородиона на 73-й.

«Сельта» играла в меньшинстве с 68-й минуты — две желтые карточки получил Лука де ла Торре.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
28 сент, 20:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
1:1
Алавес

Футбол
ФК Алавес
ФК Бетис
ФК Гранада
ФК Сельта
0
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