Освобожденный под залог Алвес приехал отметиться в суде

Вышедший из тюрьмы под залог 1 миллионов евро Дани Алвес сегодня, 28 марта, приехал отметиться в суде, сообщает Marca. 40-летнего Алвеса обязали сдать паспорта гражданина Бразилии и Испании, а также появляться в национальном суде раз в неделю.

Освобожденный под залог Алвес приехал отметиться в суде. Фото Marca

На данный момент экс-футболист живет в своем доме в городке Эсплугес-де-Льобрегат в пригороде Барселоны. Ему запрещено покидать страну.