Освобожденный под залог Алвес приехал отметиться в суде.

28 марта, 12:54
Вышедший из тюрьмы под залог 1 миллионов евро Дани Алвес сегодня, 28 марта, приехал отметиться в суде, сообщает Marca. 40-летнего Алвеса обязали сдать паспорта гражданина Бразилии и Испании, а также появляться в национальном суде раз в неделю.
На данный момент экс-футболист живет в своем доме в городке Эсплугес-де-Льобрегат в пригороде Барселоны. Ему запрещено покидать страну.
22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов в столице Каталонии в 2022 году. Помимо этого, бразильца обязали выплатить 150 тысяч евро потерпевшей в виде моральной компенсации.