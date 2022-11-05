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Сегодня, 21:50

Пике попал в стартовый состав «Барселоны» на матч против «Альмерии»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике попал в стартовый состав на матч против 13-го тура чемпионата Испании «Альмерии».

3 ноября Пике объявил, что в этом месяце покинет «Барселону» и завершит профессиональную карьеру.

35-летний Пике — воспитанник «Барселоны». За 14 лет в каталонском клубе он 8 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз становился обладателем Кубка страны и 6 раз — Суперкубка страны, а также 3 раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Испании Пике становился чемпионом мира и Европы.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Жерар Пике
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