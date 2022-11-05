Пике попал в стартовый состав «Барселоны» на матч против «Альмерии»

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике попал в стартовый состав на матч против 13-го тура чемпионата Испании «Альмерии».
3 ноября Пике объявил, что в этом месяце покинет «Барселону» и завершит профессиональную карьеру.
35-летний Пике — воспитанник «Барселоны». За 14 лет в каталонском клубе он 8 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз становился обладателем Кубка страны и 6 раз — Суперкубка страны, а также 3 раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В составе сборной Испании Пике становился чемпионом мира и Европы.
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Основные источники исследования