Пике приехал на матч испанской медиалиги на Renault Twingo в ответ на песню Шакиры

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике отреагировал на новую песню своей бывшей возлюбленной Шакиры.

Одна из строчек композиции звучит так: «Ты променял «Феррари» на «Твинго» (Renault Twingo. — Прим. «СЭ»).

В ответ на это 35-летний Пике приехал на один из матчей медиалиги на Renault Twingo.

Ранее экс-футболист обыграл строчку с часами. Пике пришел на прямой эфир испанской медиалиги Kings League в часах «Касио».

Пике и Шакира были вместе с лета 2010-го по июнь 2022 года. У пары есть двое сыновей: Милан и Саша.