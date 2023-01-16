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Сегодня, 10:11

Пике приехал на матч испанской медиалиги на Renault Twingo в ответ на песню Шакиры

Мария Гусева
Жерар Пике.
Фото Соцсети
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Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике отреагировал на новую песню своей бывшей возлюбленной Шакиры.

Одна из строчек композиции звучит так: «Ты променял «Феррари» на «Твинго» (Renault Twingo. — Прим. «СЭ»).

В ответ на это 35-летний Пике приехал на один из матчей медиалиги на Renault Twingo.

Ранее экс-футболист обыграл строчку с часами. Пике пришел на прямой эфир испанской медиалиги Kings League в часах «Касио».

Пике и Шакира были вместе с лета 2010-го по июнь 2022 года. У пары есть двое сыновей: Милан и Саша.

Жерар Пике
Футбол
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