Испанский журналист: «Захарян продолжает процесс адаптации к «Реал Сосьедад», но с каждым днем выглядит лучше»

Испанский радиоведущий и журналист Иньиго Таберна рассказал об адаптации российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«В «Реале Сосьедад» к Захаряну относятся очень хорошо. Можно сказать, что он понемногу адаптируется. На днях против «Зальцбурга» в Лиге чемпионов он провел свою лучшую игру с тех пор, как выступает за клуб. Он имеет возможность играть как в центре, так и на фланге. В центре он занимает свою лучшую позицию. В субботу он снова играл на фланге, и там ему сложнее. Иманоль Альгуасиль дает ему много минут в последних нескольких играх. Он продолжает процесс адаптации к городу и команде, но с каждым днем выглядит лучше. Обратная замена? Не сказать, что это какое-то наказание от тренерского штаба. Он рано вышел на поле из-за травмы Барренечеа и отыграл почти всю игру», — цитирует журналиста Metaratings.ru.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе этого года. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2029-го. Всего 20-летний россиянин провел 13 матчей за новую команду, в которых не отметился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 26 очков за 15 туров.