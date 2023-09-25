Плиев: «Впервые слышу, что у Захаряна коронавирус, вчера с ним разговаривал»

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Бывший защитник «Динамо» Заурбек Плиев прокомментировал новости о болезни полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
«То, что Захарян приболел, это я знал, еще вчера с ним разговаривал. А то, что у него коронавирус, — это я слышу впервые, не спрашивал у него про это. У него простуда была, еще во время матча с «Интером» в Лиге чемпионов. Не расстраивается ли он из-за того, что матчи пропускает по болезни? Нет, он только в команду перешел. Что ему расстраиваться? Сезон большой, впереди много матчей», — цитирует Плиева Metaratings.
Ранее Захарян пропустил матч шестого тура чемпионата Испании против «Хетафе» из-за болезни.
25 сентября пресс-служба «Реал Сосьедад» сообщила «СЭ», что 20-летний полузащитник заболел коронавирусом.