Врач сборной России рассказал о приблизительных сроках восстановления Захаряна после ковида

Врач сборной России Михаил Вартапетов прокомментировал «СЭ» состояние здоровья полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

В понедельник, 25 сентября пресс-служба испанского клуба сообщила «СЭ», что 20-летний россиянин заболел коронавирусом.

«Сейчас ковид видоизменился, он проходит в более легкой форме. Если у Арсена действительно этот вирус, то будем верить, что он будет протекать, как обычное ОРЗ. Статистика последних месяцев говорит о том, что ковид стал совершенно не опасен. Срок восстановления бывает разным: от одной недели и более. Все зависит от формы, в которой протекает болезнь», — сказал Вартапетов «СЭ».

Захарян пропустил матч шестого тура чемпионата Испании против «Хетафе» из-за болезни. Полузащитник провел за «Реал Сосьедад» три матча и не отличился результативными действиями.