Бускетс — о победе над «Атлетиком»: «Мы здорово сыграли с самого начала»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (4:0).

«Мы вышли очень заряженными, потому что знали, что это очень сильная команда. Мы хотели соответствовать их интенсивности. Сегодня мы здорово сыграли с самого начала, и наша цель — продолжать показывать качественный футбол и выигрывать. У нас был трудный период, когда мы проиграли «Реалу», но мы реабилитировались в матчах против «Вильярреала» и «Атлетика». Думаю, Хави может быть доволен, победы подняли наш боевой дух», — цитирует Marca Бускетса.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 28 очками в 11 матчах. В следующем туре каталонцы встретятся с «Валенсией» на выезде.

«Атлетик» идет на шестой строчке с 18 очками в 11 играх. В следующем туре команда из Бильбао примет на своем поле «Вильярреал».