Арбитр удалил игрока «Вильярреала» за празднование гола

«Вильярреал» в матче 11-го тура чемпионата Испании обыграл «Альмерию» со счетом 2:1.

На 56-й минуте Алекс Баэна забил первый гол хозяев. Во время празднования гола он приподнял игровую футболку, под которой была надпись честь скончавшегося вице-президента клуба Хосе Ланосе. Главный судья матча показал Баэне желтую карточку, которая стала второй для него в этой встрече.

«Вильярреал» набрал 18 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги. «Альмерия» располагается на 14-й строчке с 10 очками.