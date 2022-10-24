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Испания

Сегодня, 00:26

Арбитр удалил игрока «Вильярреала» за празднование гола

Сергей Разин
корреспондент

«Вильярреал» в матче 11-го тура чемпионата Испании обыграл «Альмерию» со счетом 2:1.

На 56-й минуте Алекс Баэна забил первый гол хозяев. Во время празднования гола он приподнял игровую футболку, под которой была надпись честь скончавшегося вице-президента клуба Хосе Ланосе. Главный судья матча показал Баэне желтую карточку, которая стала второй для него в этой встрече.

«Вильярреал» набрал 18 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги. «Альмерия» располагается на 14-й строчке с 10 очками.

ФК Альмерия
ФК Вильярреал
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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