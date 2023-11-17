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Сегодня, 12:36

Полузащитник «Барселоны» Гюндоган сравнил Хави с Гвардиолой

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган сравнил своего нынешнего тренера Хави с Хосепом Гвардиолой, который возглавляет каталонцев на данный момент.

«Мы дважды обговорили все по телефону, прежде чем я начал переговоры.

Гвардиола очень опытен, в то время как Хави проводит только пятый сезон в качестве тренера, из которых лишь три — в Европе. Но я считаю, что их взгляды на футбол очень схожи", — цитирует BarcaTimes Гюндогана.

После 13 туров ла лиги «Жирона» заработала 34 очка и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице. Команда Хави после аналогичного количества матчей в ла лиге заработала 30 очков и располагается на третьей строчке.
Хави Эрнандес (Хави)
Хосеп Гвардиола
ФК Барселона
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