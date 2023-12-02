Полузащитник «Барселоны» Ромеу может продолжить карьеру в Саудовской Аравии или МЛС

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Экрем Конур в своих соцсетях.

По информации источника, 32-летний футболист заинтересован в том, чтобы перейти в клуб из Саудовской Аравии или МЛС.

Ромеу вернулся в «Барселону» летом этого года. Ранее он выступал за каталонскую команду в 2010-2011 годах. В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей в ла лиге, отметившись 1 результативной передачей. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года.

На данный момент сине-гранатовые с 31 очком занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.