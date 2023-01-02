Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 20:41

Полузащитник Гонсалес пропустит три месяца из-за перелома кости стопы

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес, выступающий на правах аренды за «Валенсию», пропустит три месяца из-за перелома кости стопы.

Как сообщает AS, у полузащитника диагностирован перелом пятой плюсневой кости левой стопы. Игрок перенесет операцию и пропустит минимум три месяца.

Гонсалес получил травму в матче «Валенсии» против «Вильярреала» (1:2). Он был заменен на 79-й минуте и покидал стадион на костылях.

Гонсалес в текущем сезоне забил один гол в 13 матчах чемпионата Испании. Арендное соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Источник: AS
Футбол
ФК Барселона
ФК Валенсия
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси, Мбаппе и другие. 10 главных героев 2022 года
«Вашингтон» разгромил «Монреаль», Овечкин оформил хет-трик
Минобороны сообщило о гибели 63 военных при ударе ВСУ по Макеевке
В Москве за убийство сотрудника МАДИ арестован боец ММА
Пассажиры рейса Ташкент-Алматы получили ожоги в полете
СБУ заочно предъявила обвинения главе Банка России Эльвире Набиуллиной
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Эспаньол» намерен оспорить результат матча с «Барселоной»