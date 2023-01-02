Полузащитник Гонсалес пропустит три месяца из-за перелома кости стопы

Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес, выступающий на правах аренды за «Валенсию», пропустит три месяца из-за перелома кости стопы.

Как сообщает AS, у полузащитника диагностирован перелом пятой плюсневой кости левой стопы. Игрок перенесет операцию и пропустит минимум три месяца.

Гонсалес получил травму в матче «Валенсии» против «Вильярреала» (1:2). Он был заменен на 79-й минуте и покидал стадион на костылях.

Гонсалес в текущем сезоне забил один гол в 13 матчах чемпионата Испании. Арендное соглашение рассчитано до лета 2023 года.