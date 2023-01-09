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Испания

9 января, 23:34

Полузащитник Коклен может вернуться в «Валенсию»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Франсис Коклен может вернуться в «Валенсию», пишет журналист Эктор Гомес.

У хавбека «Вильярреала» напряженные отношения с главным тренером Кике Сетьеном. Кроме того, руководство клуба беспокоят частые травмы 31-летнего игрока.

У Коклена есть несколько предложений из разных клубов, в том числе из ла лиги. В частности, полузащитник был предложен «Валенсии».

Франсис Коклен выступал за «Валенсию» с 2018 по 2020 год, прежде чем перейти в «Вильярреал».

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.

Франсис Коклен
ФК Валенсия
ФК Вильярреал
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