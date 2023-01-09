Полузащитник Коклен может вернуться в «Валенсию»

Полузащитник Франсис Коклен может вернуться в «Валенсию», пишет журналист Эктор Гомес.

У хавбека «Вильярреала» напряженные отношения с главным тренером Кике Сетьеном. Кроме того, руководство клуба беспокоят частые травмы 31-летнего игрока.

У Коклена есть несколько предложений из разных клубов, в том числе из ла лиги. В частности, полузащитник был предложен «Валенсии».

Франсис Коклен выступал за «Валенсию» с 2018 по 2020 год, прежде чем перейти в «Вильярреал».

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.