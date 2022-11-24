Асенсио хочет продлить контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио заявил, что хочет продлить контракт с мадридским клубом.

«Надеюсь, что будет подписан новый контракт. Меня все устраивает, и я чувствую себя счастливым в «Реале», — приводит слова игрока Marca.

В этом сезоне Асенсио провел за «Реал» 15 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Контракт 26-летнего хавбека с мадридским клубом истекает летом 2023 года.