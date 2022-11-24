Асенсио хочет продлить контракт с «Реалом»

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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио заявил, что хочет продлить контракт с мадридским клубом.
«Надеюсь, что будет подписан новый контракт. Меня все устраивает, и я чувствую себя счастливым в «Реале», — приводит слова игрока Marca.
В этом сезоне Асенсио провел за «Реал» 15 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Контракт 26-летнего хавбека с мадридским клубом истекает летом 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования