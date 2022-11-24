Коэнтрау уверен, что Роналду забивал бы в «Реале» больше Бензема

Экс-защитник «Реала» и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау считает, что нападающий Криштиану Роналду мог бы показывать высокую результативность в мадридском клубе.

«У «Реала» есть Бензема, который забивает 40 голов, но они знают, что если бы Криштиану был там, он забивал бы 60. Я и любой, кто немного разбирается в футболе, знает это. Криштиану забил бы столько голов, сколько захотел в «Реале». В Манчестере дела у него шли не очень хорошо, потому что люди там мешали ему. Игроку нужно спокойствие, чтобы все шло хорошо», — цитирует Relevo Коэнтрау.

На этой неделе 37-летний Роналду остался без клуба после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».