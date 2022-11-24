Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

24 ноября, 07:30

Коэнтрау уверен, что Роналду забивал бы в «Реале» больше Бензема

Евгений Козинов
Корреспондент
Фабиу Коэнтрау и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Экс-защитник «Реала» и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау считает, что нападающий Криштиану Роналду мог бы показывать высокую результативность в мадридском клубе.

«У «Реала» есть Бензема, который забивает 40 голов, но они знают, что если бы Криштиану был там, он забивал бы 60. Я и любой, кто немного разбирается в футболе, знает это. Криштиану забил бы столько голов, сколько захотел в «Реале». В Манчестере дела у него шли не очень хорошо, потому что люди там мешали ему. Игроку нужно спокойствие, чтобы все шло хорошо», — цитирует Relevo Коэнтрау.

На этой неделе 37-летний Роналду остался без клуба после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

Криштиану Роналду
Фабиу Коэнтрау
Футбол
ФК Реал
0
Читайте также
Швейцария победила Камерун в матче чемпионата мира в Катаре
Решили болеть за Сербию на ЧМ? Не зря, у них лучшая команда за много-много лет
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и «МЮ»: разрыв во время ЧМ-2022
Криштиану Роналду интересен клубу «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии
Криштиану Роналду отпраздновал исторический гол на ЧМ на фоне баннера с Месси
Криштиану Роналду стал вторым свободным агентом, который отличился на чемпионатах мира
Криштиану Роналду со слезами на глазах прослушал гимн Португалии перед стартовым матчем на ЧМ-2022
Коэнтрау: «На чемпионате мира Роналду заткнет многим рты»
Коэнтрау: «Есть игроки, которые были дерьмом, а о Криштиану говорят так, будто чего-то добились»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Асенсио хочет продлить контракт с «Реалом»

Хави считает, что для борьбы за трофеи «Барселоне» необходимо усилиться зимой