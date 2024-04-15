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Испания

Сегодня, 18:12

Полузащитник «Реала» Гюлер может уйти в аренду

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«Реал» может отдать полузащитника Арду Гюлера в аренду, сообщает Relevo.

По информации источника, в клубе есть поддержка идеи ухода турецкого игрока, несмотря на физическое развитие футболиста.

Гюлер перешел в «Реал» летом 2023 года. За сливочных он провел 7 матчей, в которых забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего футболиста в 15 миллионов евро. Контракт хавбека с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

Мадридцы идут на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 78 очков в 31 матче. «Королевский» клуб опережает ближайшего преследователя «Барселону» на 8 очков.

Футбол
ФК Реал
Арда Гюлер
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